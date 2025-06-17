Tutuklu belediye başkanı konuştu: Meclis üyeleri gözaltına alındı

İYİ Parti'den istifa ederek görevini bağımsız olarak yürüten Mustafa Özmen hakkında bir yerel internet sitesinde çeşitli şaibeler yer alınca Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Mustafa Özmen ve beraberindeki 5 kişi, 24 Mart'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.



Mustafa Özmen ile R.B. "Rüşvet", "Zimmet", "İrtikap", "Resmi belgede sahtecilik", ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlali" suçlarından 26 Mart'ta tutuklandı.



Bir şüpheli tanık sıfatı alarak savcılık kararı ile 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



13 SAAT İFADE VERDİ



Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa Özmen, dün ifade için Yalvaç Adliyesi'ne getirildi.



Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yaklaşık 13 saat süren ifade işlemlerin ardından Özmen, yeniden cezaevine götürüldü.



Özmen'in ifadesi doğrultusunda aynı soruşturma kapsamında İYİ Partili meclis üyeleri Ü.S. ile Y.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Dün gözaltına alınan iki meclis üyesinin adliyedeki ifade işlemleri sürüyor.