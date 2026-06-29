Tutuklu Özkan Yalım ek ifade verdi. "Özgür Özel helikopter istedi" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet ", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım , 26 Haziran'da savcılığa ek ifade verdi.

Yalım'a ifadesinde, cep telefonu incelemesi sonrasında hazırlanan rapordaki mesajlar soruldu.

"İş Adamı H.K. G. Havacılık" isimli kişiden gelen 21-23 Ocak ile 2-11 Şubat tarihli , "sikorsky_S76_TC' şeklindeki helikopter konulu", "10 m dolar civarı bütçe gerekir", "3 adet helikopter markette buldum, Almanya ve Dubai'de yaklaşık 3 bin 800 ve 4 bin 200 fiyat aralığında, Sikorsky ve Agusta karşılaştırmasını da sunumda görebilirsiniz", "Ayrıca ben flash bellekte getirsem sunumu orada bilgisayar ve sunum ortamı var mıdır?' şeklindeki mesaja cevaben verilen, "Günaydın, saat değişikliği var. Saat 15.00'te, ben saat 14.45'te genel merkezde olacağım. Tabii ki bilgisayar ve sunum ortamı var', 'Sikorsky S-76C++, Leonardo HelicoptersAW109 Grand" yazılı PDF ve 'Bu 3 tip helikopterin mali karşılaştırma raporu, altyapı hazırlanması, heliport, hangar vs. konusunda sizden gelecek habere göre çalışma yapacağım" şeklindeki mesaj içerikleri Yalım'a soru olarak yöneltildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SİKORSKY HELİKOPTER ALINACAĞI İDDİASI

Bu soruya Yalım, "Telefonumda bulunan mesajlarda geçen, Özgür Özel'e alınacak olan helikopterin parasının nereden karşılanacağını bilmiyorum. Özgür Özel, alınacak olan helikopterin özellikle Sikorsky tipi olmasını istemişti." yanıtını verdi.

Yalım, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere alınmak istenen helikopterle alakalı olarak, parti yönetiminde mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek, alınacak olan helikopterle alakalı araştırma yapmamı istedi. Bunun üzerine de G.H. şirketinin sahibi H.K'ya ulaştım." ifadelerini kullandı.

H.K'nın da yardımıyla alınabilecek alternatifleri üçe indirdiklerini, bu helikopterlerin üçünün ayrı ayrı Türkiye 'de, Dubai'de ve Almanya'da bulunduğunu aktan Yalım, "H.K, Özel'e alınacak helikopterle alakalı bir toplantı yapmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi. Genel merkezin 4 yahut 6'ıncı katında Özgür Karabat, ben ve H.K. görüştük. H.K. helikopterlerin fiyatlarının 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olduğunu söyledi. Helikopterlerin tam teknik detaylarını içerir sunum hazırlanıp karar vermesi için Özel'e iki hafta içerisinde rapor verilecekti." iddiasında bulundu.

Bu süre içerisinde tutuklandığı için helikopterin alınıp alınamadığı, alındıysa ödemesinin ne şekilde yapıldığı ve herhangi bir VIP dönüşüm yapılıp yapılmadığı konularında bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun için de fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.

“KENDİMİ KURTARMAK İÇİN SÖYLEMİYORUM”

Özgür Özel'in ifadelerini yalanladığını belirten Yalım, "Ben kendimi kurtarmak için yalan söylemiyorum. Aksine benim söylediklerim dosdoğru gerçeklerdir." diye konuştu.



MUHİTTİN BÖCEK DE EK İFADE VERDİ



Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, geçen yıl tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek de ek ifade verdi.



2024 yerel seçimleri öncesi süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu ile adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlatırken, "İmamoğlu, tercihini benden yana kullanacağını söyledi." dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon Euro istediğini iddia etti.

Bu paranın 5 milyon eurosunu havala adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euroyu ise İmamoğlu tutuklandığı için gönderemediğini söyledi.