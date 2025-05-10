Tutuklu ve hükümlüler için Anneler Günü kararı

Yarın Anneler Günü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anneler Günü nedeniyle alınan yeni bir kararı açıkladı.

Buna göre, cezaevinde tutuklu bulunan kadın hükümlüler 12-16 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmeleri, açık görüş şeklinde yapabilecek.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Tunç, "Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

AÇIK GÖRÜŞTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Konuyla ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı.

"Kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılan kadın hükümlü ve tutuklulara Anneler Günü münasebetiyle aşağıdaki esaslar çerçevesinde açık görüş yaptırılacaktır." denilen açıklamada, "Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup, bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Müdürlüğün açıklamasında, "Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecektir. Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.