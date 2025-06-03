Tutuklulara Kurban Bayramı'nda açık görüş izni

Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde tutuklulara açık görüş yapma imkanı tanındı.

Tutuklulara Kurban Bayramı'nda açık görüş izni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından tutukluların görüşlerine ilişkin açıklama yaptı. 

Tunç, 'nda tutukluların açık görüş yapma imkanı tanımlandığını dile getirdi. 

Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız." dedi.

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