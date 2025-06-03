Tutuklulara Kurban Bayramı'nda açık görüş izni
Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde tutuklulara açık görüş yapma imkanı tanındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından tutukluların görüşlerine ilişkin açıklama yaptı.
Tunç, Kurban Bayramı'nda tutukluların açık görüş yapma imkanı tanımlandığını dile getirdi.
Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız." dedi.
Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 3, 2025
Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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