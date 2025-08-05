Tutuşan halı son anda fark edildi: Ayasofya Camii'nde kundaklama girişimi

Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli ardından camiden uzaklaşırken, bir kadın yangını fark etti. Cami imamı seslere koşup gelirken tutuşan halıyı çekerek yangının büyümesini engelledi.

GÖZALTINA ALINDI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı cami çevresinde görevli polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalardan sonra şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Şahsın, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine beş farklı tarihte giriş kaydı olduğu öğrenildi.



TUTUKLANDI



Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.