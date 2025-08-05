Tutuşan halı son anda fark edildi: Ayasofya Camii'nde kundaklama girişimi
Ayasofya Camii'nde bir kişi kitap yakarak halıyı tutuşturdu. Çıkan yangında alevler büyümeden söndürülürken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ayasofya Camii'nde 11 Temmuz'da Cizre nüfusuna kayıtlı, kırmızı şapkalı bir adam yüzünü gizlemeye çalışarak camiye girdi.
Bir sütunun dibindeki rahlelerin arkasına geçen şüpheli, kitap yakarak halıyı tutuşturdu.
BİR KADIN YANGINI FARK ETTİ
Şüpheli ardından camiden uzaklaşırken, bir kadın yangını fark etti.
Cami imamı seslere koşup gelirken tutuşan halıyı çekerek yangının büyümesini engelledi.
Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı cami çevresinde görevli polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalardan sonra şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine beş farklı tarihte giriş kaydı olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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