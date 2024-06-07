Tuva Cihangir Atasever kimdir? Tuva Cihangir Atasever'in biyografisi

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran'da gerçekleştireceği uzay seferine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Pek çok vatandaş, Tuva Cihangir Atasever'in yaşı ve memleketini merak ediyor. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Tuva Cihangir Atasever kimdir? Tuva Cihangir Atasever'in biyografisi

'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, bilim misyonu çerçevesinde 7 bilimsel deneye imza atacak. İşte, Tuva Cihangir Atasever hakkında bilgiler...

TUVA CİHANGİR ATASEVER NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever’in yörünge altı uçuşu, hava şartlarının uygun olması durumunda 8 Haziran 2024’te, ABD’nin New Mexico Eyaletinde, Virgin Galactic firmasına ait Spaceport tesislerinden gerçekleşecek.

Yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanan bu uçuşta astronotumuzu taşıyacak “VSS Unity” yörünge altı aracı önce bir taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 14 kilometrelik bir yüksekliğe erişecek. Ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek 85 km ile 90 km aralığında bir irtifaya ulaşacak.

TUVA CİHANGİR ATASEVER ?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Daha sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.

Sonrasında ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.

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