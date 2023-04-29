Tuva Cihangir Atasever kimdir? Uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında ve nereli?

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULARI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını şu sözlerle duyurdu;



"İki uzay yolcumuzu belirledik. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz.



Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi. Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever."