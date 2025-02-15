Tuvalet camından girip 250 bin liralık cihaz çaldılar

Hırsızlık, Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı. Ömer Ayaz'a ait iş yerine tuvalet pencere camını kırarak giren hırsızlar, ofis bölümüne çıktıktan sonra, bilgisayar ve kasaları alarak buldukları cihaz, takım ve bakır malzemeleri topladı.

Bağladıkları halatla monitör veya bilgisayar kasasını yukarıda bekleyen arkadaşları ile çalan şüpheliler geldikleri tuvalet penceresinden çıktılar.



İş yeri sahibi Ömer Ayaz, "Yüzlerine kapüşon gibi bir şey takmışlar. Ama eşkâlleri net görünüyor. 2 kişi içeri giriyor, 2 kişi de dışarda bekliyor. Toplamda 4 kişi yapıyorlar bu işi. Hesapladığımız zaman 230-250 bin bandında bir zararımız var" dedi.

İş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını polise ileten Ayaz, şüphelilerin yakalanmasını ve malzemelerinin kendisine teslim edilmesini beklediğini söyledi.



Kaçan şüphelilerin kimliği belirlendi. Şüphelilerden Fırat Baş yakalanırken sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.