'Tuvalet' cezası veren Belediye Başkan Yardımcısı'nın meclis üyeliğine son verildi

İstanbul Güngören'de Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi meclis üyeliğinden düşürüldü.



Güngören Belediyesi'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı gerekçesiyle Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi tarafından cezalandırılması tepki çekmişti.



Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı görevinden alınmıştı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz" ifadesi üzerine Veysel İpekçi'nin belediye meclis üyeliğine son verildi. Makam odasına ise kilit vuruldu.