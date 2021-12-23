Tuvalet kapısıyla pencereyi karıştırdı, yere çakıldı

Kayseri'de misafir olduğu evde tuvalete gitmek isterken, tuvalet kapısıyla apartman boşluğuna bakan pencereyi karıştıran yaşlı adam metrelerce yüksekten yere düştü. Talihsiz adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberler - İHA 23.12.2021 - 12:15

Tuvalet kapısıyla pencereyi karıştırdı, yere çakıldı

Fransa'dan 'ye ev almak için gelen gurbetçi Mustafa Ö. (70), bir akrabasının Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi'nde bulunan evine misafir oldu.

Gece saatlerinde tuvalete gitmek için uyanan Mustafa Ö., tuvaletin kapısıyla apartmanın boşluğuna bakan pencereyi karıştırdı.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI

Tuvalete girdiğini düşünen talihsiz adam, adım atınca apartman boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılan Mustafa Ö., yaralandı.

Hırsız girdiğini düşünerek ayaklanan bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Mustafa Ö., itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mustafa Ö., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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