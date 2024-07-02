Tuvalet kavgası kanlı bitti

İstanbul Ümraniye'de pastane sahibi ile pastanenin tuvaletini kullanmak isteyen bir kişi arasında kavga çıktı. Pastane sahibinin kardeşi müşteriyi bıçakladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Tuvalet kavgası kanlı bitti

'un Ümraniye ilçesi Tepeüstü Mahallesi'nde bulunan bir pastanede geçtiğimiz günlerde saat 19.00 sıralarında iddiaya göre, Arda E. isimli bir kişi pastanenin tuvaletini kullanmak istedi.

Pastane sahibi ise tuvaleti kullanmak isteyen kişiye izin vermedi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetlenerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Tuvalet kavgası kanlı bitti - 1

Dükkanın içinde başlayan kavga sokağa taşındı. Kavganın yaşandığı sırada pastane sahibinin kardeşi Kadir K. içeriden aldığı bıçakla kavgaya dahil oldu.

Kavganın yaşandığı sırada Kadir K., Arda E.'yi bıçakladı. Arda E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Arda E.'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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