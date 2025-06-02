Tuvalet sırası bıçaklı kavgaya dönüştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Y.K. restoranın tuvaletindeyken E.S. ve E.K.G., içeride birinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çaldı.

Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı.

İKİ KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

İş yerinin dışına taşan tartışma, kavgaya dönüştü.

Y.K. üzerindeki bıçakla E.S. ve E.K.G.’yi bacaklarından bıçakladı.

Bu sırada olay yerine yakın olan gece bekçileri, kavgaya müdahale ederek sonlandırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

