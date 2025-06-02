Tuvalet sırası bıçaklı kavgaya dönüştü
Zonguldak'ta Y.K. ile içeride birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çalan E.K.G. ve arkadaşı E.S. arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Y.K. restoranın tuvaletindeyken E.S. ve E.K.G., içeride birinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çaldı.
Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı.
İKİ KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI
İş yerinin dışına taşan tartışma, kavgaya dönüştü.
Y.K. üzerindeki bıçakla E.S. ve E.K.G.’yi bacaklarından bıçakladı.
Bu sırada olay yerine yakın olan gece bekçileri, kavgaya müdahale ederek sonlandırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
"KÜFRETMEYE BAŞLADI"
E.K.G. olay anını, “Ben hiçbir şey yapmadım. Adamı tanımıyorum. Tuvalete gidiyordum. Çık dedim ‘Sen kimsin lan’ dedi. Bana saldırdı. ‘Haklısın’ dedim. Küfretmeye başladı.” diye anlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Y.K., polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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