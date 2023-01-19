Tuvalet temizlemek için kullanılan asidi içti

Antalya'nın Kepez ilçesinde asit için 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, anne Hatice Ala'nın tuvaleti temizlemek için bardak içinde seradan getirdiği asidi içen Muhammet bebek, bir süre sonra ağlamaya başladı.

Asidin bardakta olmadığını fark eden Hatice Ala, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, Muhammet bebeği ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muhammet, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Muhammet bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.