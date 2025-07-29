Tuvalete karayılan girdi: Doğal ortamına bırakıldı
Tunceli’de bir işletmenin tuvaletine giren karayılan, doğa koruma görevlisi tarafından yakalanarak yeniden doğal ortamına bırakıldı.
Tunceli merkez İnönü Mahallesi’nde bulunan bir işletmenin tuvaletinde yılan gören çalışanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerden doğa koruma görevlisi Murat Özel, yılanı bulunduğu yerde çubukla yakaladı.
Yakalanan karayılan yeniden doğal ortamına bırakıldı.
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