Tuvaletini yapmak için indiği derede düşüp hastanelik oldu

Olay, saat 00.00 sıralarında Burdur Merkez Özgür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan derede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tuvaletini yapmak için dereye inen Ali K. (70) dere içerisinde yürüdüğü esnada düşerek yaralandı.

Derede hareketsiz birinin yattığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dere yatağına inerek yaptığı kontrollerde Ali K.’nin alkollü olduğunu ve belinde incinme olduğunu tespit etti.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınan yaşlı şahıs dereden çıkarılarak ambulansa alınıp Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.