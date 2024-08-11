Tuvaletini yapmak için indiği derede düşüp hastanelik oldu

Burdur’da tuvaletini yapmak için indiği derede düşüp yaralanan alkollü şahıs, ekipler tarafından dereden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tuvaletini yapmak için indiği derede düşüp hastanelik oldu

Olay, saat 00.00 sıralarında Merkez Özgür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan derede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tuvaletini yapmak için dereye inen Ali K. (70) dere içerisinde yürüdüğü esnada düşerek yaralandı.

Derede hareketsiz birinin yattığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dere yatağına inerek yaptığı kontrollerde Ali K.’nin alkollü olduğunu ve belinde incinme olduğunu tespit etti.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınan yaşlı şahıs dereden çıkarılarak ambulansa alınıp Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bangladeş'e Nobel ödüllü başkan: Muhammed Yunus NTV'ye konuşmuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun'da 2 otomobilin çarptığı kadın öldü

Samsun'da 2 otomobilin çarptığı kadın öldü

Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Hatay'da lastik bayisi alevlere teslim oldu

Hatay'da lastik bayisi alevlere teslim oldu

Burdur-Antalya yolunda otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Burdur-Antalya yolunda otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Düğünde havaya açılan ateş can aldı

Düğünde havaya açılan ateş can aldı

Balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu

Balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...