Tuz Festivali'nde F-16 gösterisi

Çankırı’da düzenlenen 4. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında F-16 savaş uçakları tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.



Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 151. Filo tarafından yapılan gösteri uçuşunda 3 F-16 savaş uçağı yer aldı.



Uçaklar, festival etkinlikleri çerçevesinde kentin semalarında alçak irtifa ve akrobasi uçuşları gerçekleştirdi.



Katılımcılar, gösteriyi ilgiyle izledi.



