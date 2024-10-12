Tuz Gölü'nün endemik türleri için yeni adım: Genler kuraklıkla mücadelede kullanılacak

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü'nün çevresindeki endemik bitki türlerinden alınacak genler, kuraklıkla mücadelede kullanılacak.

Bu genler, kuraklık dönemlerinde de yetişebilecek buğday, çavdar, arpa, yonca ve benzeri bitkilere aktarılacak.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Uysal'ın yürütücülüğündeki 'Tuz Gölü ve Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Endemik Türler ve Üzerinde Fenotipik Plastisite ve Epigenetik Mekanizmaların Belirlenmesine Yönelik Yaklaşımlar' adlı proje, TÜBİTAK (1001) tarafından desteklenmeye layık görüldü.



"70 TANESİ ÜLKEMİZ İÇİN LOKAL ENDEMİK OLARAK BİLİNENLERDEN"



Prof. Dr. Tuna Uysal, "Tuz Gölü, çok önemli bitki alanlarından bir tanesi. 400'e kadar türle temsil edilmekle birlikte bunların 70 tanesi ülkemiz için lokal endemik olarak bilinenlerden.

Proje kapsamındaki ana hedeflerimizden bir tanesi, tuzcul ortamda yayılış gösterebilme yetisine sahip bu bitkilerin genetik bazda, genom bazında karakterizasyonlarının yapılması.

Tabii ki bu süreçte bu genom bazında genlerin nasıl işlediğini, zorlu şartlarda bitkilerin nasıl hayatta kaldığını ortaya koymak adına glikofit diye ifade ettiğimiz, normal kıraç alanlarda yayılış gösteren en yakın akraba türler ile hedef alınan genler açısından kıyaslanarak tuzcul ortamdaki dirençleri, direnç genlerini bu kıraç ortamda, glikofit topraklarda yayılış gösteren türlere aktarabilmek.