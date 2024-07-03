Tuz Mağaraları ilgi odağı oldu

Iğdır'ın eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Tuz Dağı'nda yer alan Tuz Mağaraları, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Tuz Mağaraları ilgi odağı oldu


Tuzluca Kaymakamlığı ve yerel turizm işletmecileri, ’ın Tuzluca ilçesinde bulunan Mağaraların turizmde kullanılması için yoğun çaba harcıyor.

Son yıllarda yapılan altyapı çalışmaları ve tanıtım faaliyetleriyle birlikte bölgeye gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşandığı görülüyor.

Yoğun ziyaretçi akının olduğu Tuz Mağaraları, sadece sağlık turizmi açısından değil, aynı zamanda doğa turizmi tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Mağaraların içindeki görsel şölen ve tuzun doğal oluşumu, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Tuz Mağaraları, Iğdır'ın doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen herkes için bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Bu benzersiz doğa harikası, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerek Iğdır'ın turizm potansiyelini daha da yükseltiyor. Mağarayı görmeye gelen Gürbüz Turhan, mağarayı çok beğendiğini söyleyerek, "Eskişehir’den geldik. Burası bölgede görülebilecek gezilebilecek en güzel yerlerden bir tanesidir. Şu an büyük bir insan kitlesi burayı ziyaret etmiş durumdadır. Bölgede böyle bir yerin olması bizi çok mutlu etti. Dışarıda gelen herkesi burayı ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.

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