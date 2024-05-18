Tuz yüklü TIR alev topuna döndü

Çankırı’da kontrolden çıkarak devrilen tuz yüklü TIR, alev alev yandı.

Tuz yüklü TIR alev topuna döndü

Olay, Korgun-Kurşunlu kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu yönüne gitmekte olan tuz yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası TIR, motor bölümünden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, TIR'ı tamamen kapladı.

Çevredeki vatandaşların durumu112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzere olay yerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan TIR sürücüsü ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken tamamen yanan TIR'da ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

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