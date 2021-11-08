Tuzağa düşürülen tacizciye dayak

İstanbul Sultangazi’de sosyal medyada evli bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.Ç. isimli şahıs, buluşma teklifi üzerine restorana gelince genç kadının eşi ve akrabaları tarafından dövüldü.



Olay, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Sultangazi’de yaşandı.



H.Ç isimli şahsın kendisini sosyal medya üzerinden tacizde bulunarak sürekli mesaj attığını iddia eden Yağmur Akartes, durumu eşine haber verdi.



Olayın üzerine plan yapan çift, şahsa buluşma teklifinde bulunup bir restorana davet etti.

MÜŞTERİ KILIĞINDA İZLEDİLER



Buluşma saatinde Yağmur’un yakınları müşteri kılığında restoranda oturup izlemeye başladı. Olayı anlayıp restorandan çıkmaya çalışan tacizci Akartes’in yakınları tarafından dayak yedi.



Yoldan geçen vatandaşlar da dayak yiyen kişinin tacizci olduğunu öğrenince ortalık karıştı.



Kaçmaya çalışan şahsa izin vermeyen vatandaşlar bir yandan etrafını sararken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olayda burnu kırılan H.Ç polis nezaretinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"KENDİNİ YERLERE ATTI"



H.Ç isimli şahsın kendisine sosyal medyadan ‘sen kimsin’ diye mesaj ve takip isteği attığını söyleyen Yağmur Akartes, “Bana eşinden daha yakışıklıyım gibi şeyler yazdı. Eşime haber verdim. Numaranı ver oradan konuşalım dedim, buluşmak isteyince Bahçelievler'e davet ettim. Geldi, oturduk bana çok çirkin davrandı. Yakınlarım dayanamadı ve neden böyle yapıyorsun diye konuşmak isterken kendini yerlere attı ve beni dövüyorlar diye bağırmaya başladı. Görenler ne oluyor diye sorunca olayı anlattım, şahsı linç ettiler" diye konuştu.



Olay sonrası karakola giden Yağmur Akartes ve eşi tacizci olduğu iddia edilen H.Ç'den şikayetçi olurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

VİDEO: O ANLAR KAMERADA