Pendik sahilde iki ceset bulundu

İstanbul'un Pendik ilçesinde sahilde kıyıya vuran iki kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi tarafından iki kişi, sahildeki kayalıklara çıkartıldı.