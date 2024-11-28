Pendik sahilde iki ceset bulundu

Pendik sahilinde 23 yaşındaki Melihcan Etemoğlu ile 31 yaşındaki Muhammet Kaya’nın cesedi bulundu.

Pendik sahilde iki ceset bulundu

İstanbul'un Pendik ilçesinde sahilde kıyıya vuran iki kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi tarafından iki kişi, sahildeki kayalıklara çıkartıldı.

Pendik sahilde iki ceset bulundu - 1

Yapılan kontrolde 23 yaşındaki Melihcan Ethemoğlu ve 31 yaşındaki Muhammed Kaya isimli kişilerin hayatını kaybettiği ve kafalarından silahla vuruldukları belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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