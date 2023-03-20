Tuzla TEM Otoyolu'nda kaza: 2 ölü

İstanbul Tuzla TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR, arıza yapan İETT otobüsü ve yol bakım aracına arkadan çarptı. Kazada, İETT şoförü ile yol bakım personeli hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Tuzla TEM Otoyolu'nda kaza: 2 ölü

TEM Otoyolu'nda bir TIR ariza yapan İETT otobüsüne çarptı, kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkiinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Ömer Erova yönetimindeki TIR şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden Hasan Doğan yönetimindeki plakalı İETT otobüsüne ve otobüs için yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.

Tuzla TEM Otoyolu'nda kaza: 2 ölü - 1

İETT ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada İETT şoförü Hasan Doğan olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır'ın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken olay araçların yoldan kaldırılması için vinç çağrıldı.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

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