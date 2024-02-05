Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Aydınlı Mahallesi Eftelya Sokak üzerindeki bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın alt dairedeki tahta parçalarının da tutuşması ile kısa sürede büyüyerek bütün binaya yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucu bina kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.