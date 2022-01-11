Tuzla'da 28 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından öldürüldü

Olay, saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi Sahilyolu Caddesi’nde bulunan bir restoranda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (28) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü.

Birkaç gündür iş nedeniyle şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız evine geldiği sırada eski nişanlısının evde olduğunu fark etti. Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kendi evinde darp edildikten sonra silah zoruyla Tuzla’da bulunan restorana getirildi. İkili burada bir süre konuştuktan sonra Dilara Yıldız restoranda bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören katil Oktay Dönmez belinde bulunan tabancayı çıkararak Avukat Dilara Yıldız’a 5 el ateş etti. Avukat Dilara Yıldız başına, boynuna ve göğüsüne isabet eden kurşunlar ile olay yerinde hayatını kaybetti. Katil Oktay Dönmez ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Yıldız’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

10 GÜN BOYUNCA EVDE DİLARA YILDIZ’I BEKLEDİ



Katil Oktay Dönmez, duruşmaları nedeniyle bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız’ın Tuzla’da bulunan evinde 10 gün boyunca gelmesini bekledi. İddiaya göre, katil Oktay Dönmez, Avukat Dilara Yıldız eve geldiğinde silah zoruyla Yıldız’ı alıkoyarak darp etti. Dönmez, daha önceden hazırladığı senetleri Yıldız’ın imzalamasını ve Yıldız’a ait olan otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptığı öğrenildi.



CİNAYET POLİS MERKEZİNİN YANINDA BULUNAN RESTORANDA İŞLENDİ



Katil Dönmez tarafından zorla alıkonularak polis merkezinin yanında bulunan restorana getirilen Avukat Dilara Yıldız burada bir süre katil Dönmez ile oturdu. Çevredekilerin iddiasına göre, Yıldız lavoboya giderken dahi katil Oktay Dönmez, Yıldız’ın yanından ayrılmadı. İkili restoranda bir süre konuştuktan sonra, olay yerine gelen polis ekiplerini gören Dönmez panik yaparak ayağa kalktı. Dilara Yıldız’a 5 el ateş eden Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yıldız olay yerinde vücuduna aldığı kurşunlar ile hayatını kaybetti.

KATİLİN GÖNDERDİĞİ MESAJLAR KAN DONDURDU



Katil Oktay Dönmez’in, Avukat Dilara Yıldız’a sosyal medya üzerinden attığı mesajlar kan dondurdu. Dönmez’in, Dilara Yıldız’a attığı mesajlarda Yıldız’ı öldüreceğini planladığını ve kendisine "Çok zamanın yok bu hayatta" diyerek tehdit ettiği görüldü.



Mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız, "Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim" dediği görüldü.



KADINA ŞİDDETE KARŞI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞ



Avukat Dilara Yıldız’ın kadına şiddete karşı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığı görüldü. Yıldız, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde paylaştığı gönderide, “Kadına yönelik her türlü şiddete hayır! Kadınlara fiziksel, sözsel ya da psikolojik olarak şiddet uygulamak insanlık suçudur. Bu çirkin suç; kültürel, dini ya da sosyal kılıflarla haklı gösterilemez” şeklinde tepki gösterdiği görüldü.