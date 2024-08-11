Tuzla'da ağaçlık alanda yangın

İstanbul Tuzla'da ağaçlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tuzla'da ağaçlık alanda yangın

Tersaneler Caddesi'ndeki Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Sakız Yarımadası arazisi olduğu öğrenilen otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

, kısa sürede buradaki ağaçlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, etrafı beton duvarlarla çevrili araziye merdiven kullanarak girebildi.

Oluşan yoğun dumanın farklı ilçelerden de görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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