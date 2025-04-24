Tuzla’da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Tuzla’da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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