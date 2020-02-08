Tuzla'da askeri alanda yangın

İstasyon Mahallesi, Şehitler Caddesi'ndeki Albay İbrahim Kendirli Kışlası'nda yer alan 41. Bakım Komutanlığına ait bir binada saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Kimyasal maddenin tutuşmasıyla çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tuzla'da askeri alanda meydana gelen yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Merkezi Komutanlığı'na ait bir binada, saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle küçük çaplı yangın meydana geldiği belirtildi. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İtfaiye ekiplerince derhal müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır. Yangının çıktığı binada ve çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Olayı incelemek üzere idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir."