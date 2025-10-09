Tuzla'da bakıma alınan gemi yan yattı: 1 işçi ölü
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde bir gemi bakım sırasında yan yattı. Olay sırasında Ukrayna uyruklu bir çalışan hayatını kaybederken, birçok işçi suya düştü.
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde, bakım ve onarım çalışmaları süren gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.
Bu sırada gemide bulunan işçilerden bir kısmı denize düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki işçinin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
