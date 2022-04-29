Tuzla'da boya fabrikasında yangın: 3 ölü

İstanbul'da bir fabrikada çıkan yangında 3 işçi öldü.

Tuzla Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında saat 13.15'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, iş yerinde zaman zaman şiddetli patlamalar oldu.

PATLAMA ANI KAMERADA

Meydana gelen patlama nedeniyle etrafa beton parçalarının savrulduğu ve bazı araç ve binaların zarar gördüğü öğrenildi.



Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

3 ÖLÜ, 9 YARALI

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangında 9 işçi de yaralandı.

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Sabancı Üniversitesi'nin bahçesine sirayet eden yangının da kontrol altına alındığını kaydetti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Olay yerine Cumhuriyet Savcımız intikal etmiş olup, vefat eden 3 kişinin ölü muayene işlemleri yapılacaktır" denildi.