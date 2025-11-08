Tuzla'da bulunan yavru aslana "Hugo" adı verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye yavru aslan getirileceği yönünde ihbar aldı.

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, yavru aslanın Tuzla'da bir veteriner kliniğine bırakıldığı belirlendi. Ekipler, kliniğe operasyon düzenledi.

Operasyonda yaklaşık 40 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirilirken, 2'si veteriner hekim 3 şüpheli gözaltına alındı.

TUZLA ASLAN PARK'TA KORUMA ALTINA ALINDI

Yavru aslanın Türkiye'ye getirildiğinde 15 günlük olduğu belirtildi. Tuzla Aslan Park'ta koruma altına alınan ve "Hugo" adı verilen yavru aslanla 1 veteriner hekim ile 3 bakıcı ilgilenecek.

"4 KİLOYU GEÇTİ"

Veteriner hekim Yücel Yılmaz, "Hugo, bize getirildiğinde kötü durumdaydı. Biz burada bakımını ve büyütmesini yapacağız. Hayvanda bir bronşit vardı. Uygunsuz şartlarda taşındığı için burnunda, göz kapağında ve çenesinin altında yara var. Geldiğinde 3 kilo 400 gramdı. Şu anda 4 kiloyu geçti. Tedavisini yapıyoruz. Gerekli ilaçlarını veriyoruz. İlk güne göre şu anda gayet iyi durumda." dedi.