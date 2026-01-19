Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın. Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
19.01.2026 10:49
Son Güncelleme: 19.01.2026 11:06
IHA
NTV - Haber Merkezi
Tuzla'da kısa sürede büyüyen çakmak üretim fabrikası yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Tuzla'daki fabrika yangınına ekipler müdahale ediyor.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.