Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın. Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

19.01.2026 10:49

Son Güncelleme: 19.01.2026 11:06

IHA
NTV - Haber Merkezi

Tuzla'da kısa sürede büyüyen çakmak üretim fabrikası yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İstanbul Tuzla'da bulunan bir çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, fabrikadaki yanıcı maddelerin etkisiyle, hızla büyüyen yangına müdahale ediyor. 

 

Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

IHA

Tuzla'daki fabrika yangınına ekipler müdahale ediyor.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

 

Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.