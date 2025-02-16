Tuzla’da çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak’taki site içinde 16 dairenin bulunduğu binanın duvarlarında kabarma ve çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin ön incelemesinden sonra binanın boşaltılmasına karar verildi.



Bina boşaltılarak mühürlendi, ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.



Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise kaymakamlık tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi.



Bina sakini Hidayet Hasanoğlu, evin duvarında çatlama sesleri duyduktan sonra ekiplere bilgi verdiklerini söyledi. Hasanoğlu, ekipler geldikten sonra binanın risk teşkil ettiğini öğrendiklerini belirterek, binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını ifade etti.