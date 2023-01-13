Tuzla'da doğalgaz borusu patladı

İstanbul Tuzla'da İSKİ ekipleri tarafından kazı çalışması yapılan alanda doğalgaz borusu patladı. Çalışmanın yakınında bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu ve bir kamyonet yandı. Olayda bir İSKİ personeli de yaralandı.

Tuzla'da doğalgaz borusu patladı

'un ilçesi Tepeören Mahallesi Tepeviran Caddesi üzerinde tarafından kazı çalışması yapıldığı esnada doğalgaz borusu patladı.

Patlamayla birlikte kazı alanına yakın bir noktada bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu'nda çıktı.

Tek katlı bina ile park halindeki bir kamyonet küle döndü.

Tuzla'da doğalgaz borusu patladı - 1

Patlama sırasında bir İSKİ personeli yaralandı.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Tuzla'da doğalgaz borusu patladı - 2

Gaz kesildi, yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

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