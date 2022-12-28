Tuzla'da doğalgaz sızıntısı: Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü

İstanbul Tuzla'da, doğalgaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yaklaşık 1,5 saat yapılamadı.

Tuzla'da doğalgaz sızıntısı: Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü

'un Tuzla ilçesinde, doğalgaz sızıntısı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar bir süre durduruldu.

Tepeören'de, doğalgaz hattındaki çalışma sırasında BOTAŞ'ın ana dağıtım hattı zarar gördü.

Sızıntı nedeniyle bölgeye İGDAŞ ve BOTAŞ ekipleri yönlendirildi.

Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

Havalanamayan uçaklar nedeniyle terminalde yoğunluk oluştu.

Tuzla'da doğalgaz sızıntısı: Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü - 1

Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Tuzla'da doğalgaz sızıntısı: Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü - 2

UÇUŞLAR 1,5 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

Sızıntının giderilmesi sonrası havalimanındaki uçuşlar saat 14.25'te normalde döndü.

BOTAŞ'a ait dağıtım hattının nasıl hasar aldığı araştırılıyor.

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