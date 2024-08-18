Tuzla'da evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Tuzla'da evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

Tuzla'da evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Postane Mahallesi'nde bir adrese düzenledi.

Evin iki odasında uyuşturucu yetiştirmek için sera düzeneği kurulduğunu tespit eden ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına alındı.

Adresteki aramada, saksıyla uzunluğu 5 ila 10 santimetre olan 161 kök kenevir bitkisi, 47 kenevir fidanı, 40 bin lira para, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan vantilatör, sıvı kimyasallar, nem dengeleyici, led ışıklandırma, kamera, alüminyum havalandırma boruları ve vakumlama makinesi bulundu.

Şüpheli M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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