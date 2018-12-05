İstanbul'da Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, sitedeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da fabrika yangını
İHA, DHATürkiye
Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul'da Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.