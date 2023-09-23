Tuzla'da fabrika yangını

İstanbul Tuzla'da bulunan madeni yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla Tav caddesi üzerinde bir yağ fabrikasının atık yağ bölümünde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.



Alevi fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikada o sırada kimsenin olmadığından emin olduktan sonra itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

