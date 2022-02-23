Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da bir mukavva fabrikasında çıkan ve yat atölyesi ile iki depoya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan mukavva fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler, fabrika yakınındaki yat üretimi yapılan bir atölye ile bir iplik deposuna sıçradı. Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin 60 araç ve 200 personelle müdahale ettiği yangın, üç buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

