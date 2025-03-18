Tuzla'da fabrikada kimyasal madde sızıntısı: İşçileri tahliye edildi

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin Kazlıçeşme Caddesi'nde bulunan bir fabrikada beton yapımında kullanılan akrilik asidin sızması nedeniyle işçilerin bazıları hafif şekilde etkilendi.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken fabrika personeli tedbiren tahliye edildi.



Kimyasal sızıntıdan etkilenen işçiler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.



AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı fabrikada gerekli incelemelerde bulunurken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sızıntının kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.