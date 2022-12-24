Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın

İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın

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'da Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Pendik, Kurtköy, Tuzla, Kartal ve Sultanbeyli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 1

ekipleri, tesisin dışından su sıkarak yangına müdahale ederken bir yandan da iş makineleri yardımıyla geri dönüşüm tesisinin dış cephe kaplamaları söküldü.

Ekipler, buradan da su sıkarak içeride yanan kısma müdahale etti. nedeniyle geri dönüşüm tesisinde yoğun duman çıkışı olduğu gözlendi.

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 2

Bu arada, geri dönüşüm tesisinin yangın çıktığı sırada boş olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alınırken tesisin içindeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

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