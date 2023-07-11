Tuzla'da hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul'un Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında iddiaya göre; seyir halindeki Serhat Köroğlu yönetimindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak devrildi.

Kazada kamyon şoförü Köroğlu yaralanırken, kamyondaki kumlar karşı yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.