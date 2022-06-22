Tuzla'da imalathanede çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da tek katlı hediyelik eşya imalathanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki ahır ve 3 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binalar zarar gördü. Yangının ardından bina sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Mahalle sakini Vedat Önal," Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Burası komşumuzun evi. 112'yi aradık. Erken müdahale edilse söndürülebilirdi. Tam bilmiyorum ama hediyelik eşya yapıldığı söyleniyor. Bina komşularımızdı. Onun için üzgünüz. Yapabileceğimiz bir şey yok." dedi.