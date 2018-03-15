Tuzla'da, bir antrepoda rafların devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuzla Orta Mahalle Burgaz Caddesi'ndeki bir antrepodaki çalışmalar sırasında forkliftin çarptığı raflar devrildi. Kazada bir işçi rafların altında kaldı, 3 işçi ise rafların çarpması sonucu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu rafların altında kalan yaralı işçi kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Tuzla'da iş kazası: Devrilen raflar 4 işçiyi yaraladı
DHATürkiye
Tuzla'daki bir antrepoda devrilen raflar 4 işçinin yaralanmasına neden oldu.
Tuzla'da, bir antrepoda rafların devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.