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Tuzla'da iş kazası: Devrilen raflar 4 işçiyi yaraladı

DHA

Türkiye

Tuzla'daki bir antrepoda devrilen raflar 4 işçinin yaralanmasına neden oldu.

Tuzla'da, bir antrepoda rafların devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuzla Orta Mahalle Burgaz Caddesi'ndeki bir antrepodaki çalışmalar sırasında forkliftin çarptığı raflar devrildi. Kazada bir işçi rafların altında kaldı, 3 işçi ise rafların çarpması sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu rafların altında kalan yaralı işçi kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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