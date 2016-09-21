16 Eylül'de Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden sabah çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan F.Ç. Ümraniye'de polis merkezine geldi.



''ARANDIĞIMI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM''



F.Ç. Konya'ya gittiğini belirterek, "Arandığımı televizyondan öğrendim. Oradan otobüsle İstanbul'a döndüm" dedi.



F.Ç.'nin Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde ailesine teslim edileceği öğrenildi.



F.Ç. ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatan Çocuk Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, F.Ç'nin kayıp olduğu sürede kimlerle irtibatta olduğunu araştıracağı bildirildi.

''ÖLÜME GİDİYORUM'' MESAJI

İddiaya göre, genç kız, amcası A.Ç'e, "Ben ölüme gidiyorum. Beni aramayın sormayın. Ben ölmek için hazırım" mesajı attı.



Aile durumu polise haber verdi. Aile, kızlarını IŞİD'in kaçırdığını iddia ediyordu.



Polis ekipleri genç kızın kaybolduğu güne ait güvenlik kameraları görüntülerine de ulaştı.



Görüntülerde, F.Ç'im şalvarlı ve sakallı bir kaç kişi ile otobüse bindiği görülüyor.