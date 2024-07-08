Tuzla'da korku dolu anlar: Araç gecekondunun üzerine uçtu, içerde mahsur kaldılar

Tuzla 'da Mimar Sinan Mahallesi'nde Mehmet Aytemiz'in kullandığı hafif ticari araç, yokuşlu yolda manevra yaptığı sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç sokak üzerindeki bir gecekondunun üzerine düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan oğlu Yusuf Aytemiz hafif yaralandı.

MAHSUR KALDILAR



Gecekonduda bulunan Gürbüz ile Fatma İpek çifti ise büyük korku yaşadı. Hafif yaralanan Yusuf Aytemiz hastaneye kaldırıldı.



Ticari aracın evin kapısının üzerine düşmesi nedeniyle evde bulunan İpek çifti içeride mahsur kaldı. Ticari araç olay yerine gelen vinç yardımı ile düştüğü yerden kaldırıldı.



Ev sakinleri aynı yerde daha öncesinde de benzer kazaların yaşandığını belirterek yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.