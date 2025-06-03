Tuzla'da makas terörü: Çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Tuzla'da makas atarak ilerlediği minibüse çarpıp kaçan sürücü tutuklandı.

Tuzla'da makas terörü: Çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

D-100 kara yolu Tuzla mevkisinde  minibüsün makas attığı sırada sol şeritte ilerleyen otomobile çarparak kaçtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen M.C.I. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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