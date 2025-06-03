Tuzla'da makas terörü: Çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
Tuzla'da makas atarak ilerlediği minibüse çarpıp kaçan sürücü tutuklandı.
D-100 kara yolu Tuzla mevkisinde minibüsün makas attığı sırada sol şeritte ilerleyen otomobile çarparak kaçtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen M.C.I. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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