Tuzla'da otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'da bir otomobil kontrolden çıkarak önce bariyere çarptı, ardından savrularak takla attı. Kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Tuzla'da otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza 06.00 sıralarında D100 İçmeler mevkii istikametinde meydana geldi. Kocaeli istikametinden İstanbul istikametine doğru seyretmekte ve içinde 5 kişi olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyere çarptı ardından savrularak takla attı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kazada araç içindeki 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta sıkışan Ayşe Demir itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tuzla'da otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti - 1

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle D100 istikameti bir süre trafiğe kapatılarak trafik akışı yan yoldan verildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekiciye yüklenerek götürüldü. Kapatılan D100 Karayolu İstanbul istikameti yeniden trafiğe açıldı.

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