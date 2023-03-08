Tuzla’da park halindeki 3 İETT otobüsü alev alev yandı

Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan İETT garajında, park halindeki bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri otobüsün yandığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Bekçiler, bu sırada çevreden gelen vatandaşlar ve garaj görevlileri ile birlikte diğer otobüsleri yanan otobüsten uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak tüm çabalarına rağmen yangın, 2 otobüse daha sıçradı.

Alev alev yanan 3 İETT otobüsü itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürülürken, otobüsler kullanılamaz hale geldi.