Tuzla'da polise silahlı saldırı: Bir polis yaralandı, zanlı ölü ele geçirildi

Tuzla'da "dolandırıcılık" suçundan aranan şüpheli için Tepeören Villaları'ndaki bir adrese giden polise içeriden ateş açıldı. Açılan ataş sonucu bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerine özel harekat sevk edildi. Adresteki şüphelilerden ikisi polis ekiplerince gözaltına alınırken, bir zanlı silahla polise direndi. Ekipler tarafından vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.



10 ARAMA KAYDI VAR



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ikamete yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.



Operasyon sırasında ikamet içinden silahla ateş açıldığı, bir polis memurunun ağır yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, yaralı polis memurunun tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi verildi.



Özel hareket unsurlarınca sürdürülen operasyonda, ikamet içindeki E.E'nin ölü ele geçirildiği, F.İ. ve Ç.G'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden E.E'nin "kasten öldürme" başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.



Gözaltına alınanlardan Ç.G'nin "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan arandığı ifade edilen açıklamada, F.İ'nin ise "dolandırıcılık" suçundan kaydının bulunduğu bildirildi.



Açıklamada, yakalananlar hakkındaki tahkikatın sürdüğü belirtilirken, ikametteki aramalarda 1 otomatik tabanca, 2 adet 9 mm çapında tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.



İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 03.10.2024 tarihi saat 17.00 sıralarında Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir ikamet adresine yönelik operasyon düzenlenmiştir.



Düzenlenen operasyon sırasında, ikamet içerisinden silah ile ateş açılmış, açılan ateş sonucu bir polis memuru ağır yaralanmıştır. Yaralı polis memuru tedavi amaçlı hastaneye kaldırılmış, hayati tehlikesi devam etmektedir.



Özel hareket unsurlarınca devam eden operasyonda, ikamet içerisinde bulunan E.E. isimli şahıs ölü ele geçirilmiş, F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada, hayatını kaybeden E.E. isimli şahsın "Kasten Öldürme" suçu başta olmak üzere 10 adet aranma kaydı olduğu tespit edilmiştir.



Ele geçirilen şahıslardan,



Ç.G. isimli şahsın "6136 SKM" suçundan aranması olduğu,



F.İ. isimli şahsın ise "Dolandırıcılık" suçundan kaydı olduğu belirlenmiştir.



İkamette yapılan aralamalarda ise;



1 adet Utaş Marka otomatik tabanca,



2 adet 9mm çapında tabanca,



Çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.



Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında tahkikat devam etmektedir."

