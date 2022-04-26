Tuzla'da soygun: Kuyumcuyu vurup kaçtılar

İstanbul Tuzla'da iki soyguncu, kuyumcuyu ateş ettikten sonra altınları çalıp kaçtı.



Olay Tuzla Yayla Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden şapkalı ve cerrahi maskeli olanı içeri girdi.

Soygun sırasında Ali Yıldırım isimli çalışanla tartışmaya başlayan şüpheli Yıldırım'a silahla ateş etti. Yıldırım ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı. Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevre esnafının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Evli ve bir çocuk babası olan Ali Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.



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